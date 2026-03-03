Distretto sanitario, il Garante della disabilità: “Utente bloccato sul montascale per un guasto”

Grosseto. Diego Montani, in qualità di Garante della disabilità del Comune di Grosseto, si trova ancora una volta a dover segnalare “il grave e reiterato malfunzionamento della pedana montascale presso il Distretto socio-sanitario di Grosseto, in via Roma”.

“È inaccettabile che un ambiente sanitario risulti nuovamente inaccessibile alle persone con disabilità – sottolinea Montani –. Ancora una volta viene di fatto negato il diritto alla salute a cittadini che quotidianamente affrontano difficoltà per condurre una vita dignitosa. Non possiamo più tollerare questa mancanza di rispetto e di considerazione, ancor più grave in un luogo deputato alla cura e all’assistenza, dove tutti dovrebbero potersi sentire tutelati e al sicuro. La situazione odierna è resa ancor più grave da un episodio concreto: un utente con disabilità è rimasto bloccato sulla pedana montascale a causa dell’ennesimo guasto, arrivando a manifestare attacchi di panico per la condizione di immobilità e vulnerabilità vissuta. Un fatto che non può e non deve essere sottovalutato”.

“Desidero evidenziare con fermezza che tale montascale non ha mai garantito un funzionamento regolare e affidabile. Solo un mese fa risultava nuovamente fermo, a conferma di una criticità strutturale che si trascina da tempo senza una soluzione definitiva. Come Garante della disabilità, ma anche come cittadino profondamente stanco di non ricevere risposte e interventi concreti, rivolgo un appello formale alla direzione della Asl competente, al Prefetto e alsSindaco di Grosseto affinché si intervenga con urgenza per risolvere in maniera definitiva questa situazione – termina Montani –. L’accessibilità non è una concessione: è un diritto. E nei luoghi della sanità questo diritto deve essere garantito senza eccezioni”.