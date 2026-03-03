Home AttualitàDistretto sanitario, il Garante della disabilità: “Utente bloccato sul montascale per un guasto”
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Distretto sanitario, il Garante della disabilità: “Utente bloccato sul montascale per un guasto”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 36 views

Grosseto. Diego Montani, in qualità di Garante della disabilità del Comune di Grosseto, si trova ancora una volta a dover segnalare “il grave e reiterato malfunzionamento della pedana montascale presso il Distretto socio-sanitario di Grosseto, in via Roma”.

“È inaccettabile che un ambiente sanitario risulti nuovamente inaccessibile alle persone con disabilità – sottolinea Montani. Ancora una volta viene di fatto negato il diritto alla salute a cittadini che quotidianamente affrontano difficoltà per condurre una vita dignitosa. Non possiamo più tollerare questa mancanza di rispetto e di considerazione, ancor più grave in un luogo deputato alla cura e all’assistenza, dove tutti dovrebbero potersi sentire tutelati e al sicuro. La situazione odierna è resa ancor più grave da un episodio concreto: un utente con disabilità è rimasto bloccato sulla pedana montascale a causa dell’ennesimo guasto, arrivando a manifestare attacchi di panico per la condizione di immobilità e vulnerabilità vissuta. Un fatto che non può e non deve essere sottovalutato”.

“Desidero evidenziare con fermezza che tale montascale non ha mai garantito un funzionamento regolare e affidabile. Solo un mese fa risultava nuovamente fermo, a conferma di una criticità strutturale che si trascina da tempo senza una soluzione definitiva. Come Garante della disabilità, ma anche come cittadino profondamente stanco di non ricevere risposte e interventi concreti, rivolgo un appello formale alla direzione della Asl competente, al Prefetto e alsSindaco di Grosseto affinché si intervenga con urgenza per risolvere in maniera definitiva questa situazione – termina Montani –. L’accessibilità non è una concessione: è un diritto. E nei luoghi della sanità questo diritto deve essere garantito senza eccezioni”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Isola del Giglio: al via gli interventi di...

Contrasto delle liste di attesa in sanità: dalla...

Servizio civile, Fondazione Impresa Sensibile cerca sette giovani:...

Le poetesse del 1500: se ne parla in...

Enrico Giunta va in pensione: ha diretto per...

“Estetica ribelle” con Stefano Adami e Margherita Marri:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: