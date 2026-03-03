“I corpi delle donne come campi di battaglia”: mostra fotografica sulla violenza sessuale come arma di guerra

Follonica (Grosseto). Sabato 7 marzo, alle 17, alla pinacoteca civica di Follonica, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “I corpi delle donne come campi di battaglia”, di Cinzia Canneri.
Il progetto, vincitore del prestigioso premio World Press Photo 2025, affronta il tema della violenza sessuale come arma di guerra in tre territori interconnessi geopoliticamente tra loro: Eritrea, Etiopia e Sudan.
Il giorno dell’inaugurazione si terrà il talk “Le voci dei corpi nascosti”, coordinato da Daria Scolamacchia, con Cinzia Canneri e Annalisa Marchionna.
Cinzia Canneri presenterà anche il suo ultimo lavoro inedito condotto per il Journalismfund Europe sul tema della selezione di genere connessa alle adozioni illegali tra Armenia e Italia. Annalisa Marchionna presenterà il suo lavoro “Iran, il coraggio delle donne”, che racconta la determinazione delle donne iraniane attiviste in una società che le opprime e le priva del rispetto dei diritti umani.