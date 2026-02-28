Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Mercoledì 4 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monterotondo Marittimo per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in vicolo Cervo.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 11.30 alle 13.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Magenta, via Bardelloni, via Varese, via Poggiarello, via Ricasoli, via Pietro Gori, via Farini, vicolo Cervo, via Massimo D’Azeglio, via Renato Fucini, vicolo della Pergola, via Bramasole. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.30.
