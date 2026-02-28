“Non più di 20 per classe”: un incontro pubblico per illustrare la proposta di legge sulla scuola

Grosseto. Sarà un appuntamento di particolare rilievo, quello in programma giovedì 5 marzo alle 17.30 nella sala della Cgil (a piano terra), in via Repubblica Dominicana 80D/G a Grosseto, che vedrà la partecipazione dell’onorevole Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra, e di Alessandra Vegni, rappresentante della Cgil Scuola Grosseto.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare “Non più di 20 per classe”, una misura concreta per migliorare la qualità dell’insegnamento, garantire maggiore inclusione e contrastare il sovraffollamento delle aule.

“La presenza dell’onorevole Piccolotti rappresenta un’importante occasione di confronto diretto con il Parlamento su una proposta che punta a incidere strutturalmente sull’organizzazione della scuola italiana – spiega in una nota Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra -. La deputata illustrerà i contenuti della legge e le prospettive politiche dell’iniziativa. Accanto a lei, Alessandra Vegni, punto di riferimento della Cgil Scuola sul territorio, che porterà il contributo e la voce del mondo della scuola, evidenziando le criticità legate alle classi sovraffollate e le ricadute concrete su studenti, docenti e personale scolastico. Il suo intervento offrirà una lettura sindacale e territoriale della proposta, collegando l’iniziativa legislativa ai bisogni reali delle comunità scolastiche”.

Interverranno inoltre: Nicola Menale, segretario provinciale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra Grosseto; Paolo Rustici, docente della scuola dell’infanzia, Paola Della Santina, docente della scuola secondaria di II grado.

Modererà Luca Angeli, docente della scuola secondaria di I grado.

Durante l’incontro sarà possibile firmare per sostenere la proposta di legge.

“Un momento di confronto che unisce rappresentanza parlamentare, sindacale e professionale – termina il comunicato – per rimettere al centro la qualità della scuola pubblica”.