Nuovo Polo scolastico: il Comune illustra il progetto ai residenti della frazione

L'iniziativa è in programma lunedì 2 marzo

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). La nuova scuola di Valpiana: il Comune di Massa Marittima presenterà il progetto ai cittadini nel corso di un’assemblea pubblica che si terrà a Valpiana, al centro sociale Mario Grandi, lunedì 2 marzo, alle 21.00.

Interverranno il sindaco Irene Marconi, David Fantini, architetto progettista, Morena Gentili, geometra Rup del progetto per il Comune di Massa Marittima. Parteciperà la Giunta comunale.

Il progetto

Il progetto esecutivo, approvato dal Comune di Massa Marittima nel 2024, ha ottenuto un finanziamento ministeriale importante, pari a un milione e 874mila eur,o per un investimento complessivo di 2 milioni e 667mila euro. L’intervento sarà cofinanziato dal Comune, i lavori partiranno nei prossimi mesi, presumibilmente entro la fine dell’estate.

Il nuovo polo scolastico per l’infanzia e la primaria potrà accogliere fino ad una sessantina di alunni, sorgerà nella parte sud di Valpiana, tra il bar e la farmacia. Sarà un edificio all’avanguardia, progettato per massimizzare il benessere e favorire l’apprendimento.

“Valpiana è la frazione del Comune di Massa Marittima dove si concentra il maggior numero di giovani nuclei familiari – sottolinea il sindaco Irene Marconi, il progetto di potenziare i servizi educativi nasce quindi da un’esigenza concreta ed è una risposta di welfare importante per il nostro territorio. Grazie a questo corposo finanziamento riusciremo a realizzare un progetto ambizioso, un polo scolastico in cui i nostri bambini potranno crescere e imparare in un ambiente accogliente, moderno e sicuro, pensato per favorire la qualità dell’offerta educativa. È un investimento sul presente e soprattutto sul futuro della nostra comunità”.

