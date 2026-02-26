Servizi demografici, sopralluogo del Garante per la disabilità: “Sportello Sempre Verde’ fondamentale”

Grosseto. “Con grande soddisfazione, in qualità di Garante per la disabilità del Comune di Grosseto, desidero rendere note le risultanze emerse dal sopralluogo effettuato venerdì 20 febbraio all’ufficio Servizi demografici dello stesso Comune”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Diego Montani.

“Era mia intenzione verificare, qualora ve ne fosse stato bisogno, l’attuale stato di operatività dello sportello ‘Sempre Verde’, inaugurato nel giugno 2023 con l’obiettivo di facilitare l’accesso all’anagrafe da parte delle categorie più fragili – continua la nota -. Anziani, donne in gravidanza e persone con disabilità possono rivolgersi a questo punto dedicato senza appuntamento per richiedere certificazioni, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, autentiche e il rilascio della carta d’identità. Come Garante, desidero sottolineare la straordinaria utilità di questa iniziativa, unica nel territorio provinciale: grazie all’impegno e alla sensibilità di tutto il personale coinvolto, le persone in condizioni di fragilità possono beneficiare di un percorso agevolato per accedere a prestazioni fondamentali”.

“A breve, l’offerta delle attività disponibili presso lo sportello ‘Sempre Verde’ sarà ampliata includendo anche le pratiche di variazione di residenza, che verranno effettuate al secondo piano dell’edificio, raggiungibile tramite ascensore adeguato e opportunamente segnalato – spiega Montani -. Negli ultimi anni, soprattutto nel periodo successivo alla pandemia, quando il mercoledì gli uffici restano chiusi al pubblico, è stato inoltre potenziato in modo significativo l’intervento di rilascio delle carte d’identità a domicilio e nelle strutture sanitarie, passando dalle 5 unità iniziali alle 10 attuali. Un’attività di grande valore, in costante crescita, che testimonia la volontà concreta di non lasciare indietro nessuno, tanto meno le persone più vulnerabili”.

“Avendo potuto constatare personalmente la professionalità, la dedizione e l’attenzione di tutto il personale, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a ciascun operatore. Un particolare riconoscimento va al dirigente del settore, Felice Carullo, a Cinzia Vestri, responsabile dei Servizi demografici, a Stefania Matassi, responsabile coordinatrice dello sportello ‘Sempre Verde’ – Anagrafe, e a Roberto Palilla, che da sempre segue in prima persona questo fondamentale presidio, garantendo con sensibilità e straordinaria dedizione un’assistenza di eccellenza. Lo sportello ‘Sempre’ Verde funziona per tutto l’arco di tempo di apertura al pubblico del servizio, ricordo gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00 ed il mercoledì resta chiuso al pubblico – termina il comunicato -. Il mio auspicio è che il virtuoso esempio promosso dall’Amministrazione comunale di Grosseto venga adottato anche dagli altri uffici demografici della nostra vasta provincia, affinché a tutti i cittadini sia assicurata una tutela concreta e un’attenzione reale, con particolare riguardo alle persone con disabilità”.