“Ayurveda. La salute come valore”: conferenza dell’associazione Korè

Follonica (Grosseto). L’associazione culturale Aps, centro per la ricerca e l’educazione psicosomatica Kore, organizza la conferenza “Ayurveda. La salute come valore”, condotto da Maria Luisa Barontini, consulente ayurvedico e scrittrice.

La conferenza

La Ayurveda non è solo una medicina antica, ma una filosofia di vita, un cammino di autoconoscenza per imparare ad ascoltare e rispettare il proprio corpo nella sua unicità, riequilibrare i vari aspetti interconnessi della vita e rimanere in salute. Tutto quello che facciamo, mangiamo, il clima, l’orario, lo stile di vita, hanno un effetto sulla stabilità della nostra energia, che lo vogliamo o no. Se vogliamo raggiungere uno stato di equilibrio e di pace interiore dobbiamo guardare con attenzione a come ci alimentiamo non soltanto di cibo che procura energia materiale, ma è anche molto importante come alimentiamo la nostra psiche, la nostra anima.

Obiettivo dei nostri interventi è sempre quello di promuovere una maggiore consapevolezza dell’individuo affinché si realizzi armonia al proprio interno e nelle proprie relazioni.

L’evento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Follonica, si terrà sabato 28 febbraio alle 16.30, nella Sala Tirreno, Via Bicocchi 53 in Follonica.

Ingresso libero e gratuito.