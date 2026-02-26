Falsi Sms per domandare dati per rimborsi su fatture: Acquedotto del Fiora mette in guardia dalla truffa

Grosseto. Acquedotto del Fiora, al fine di tutelare i propri clienti dal rischio di essere coinvolti in richieste illecite e/o possibili truffe a mezzo sms/o altro mezzo informatico, raccomanda di prestare la massima attenzione.

Sono infatti pervenute in questi giorni segnalazioni di tentativi di phishing tramite sms (smishing) per domandare dati fiscali e bancari al fine di ricevere – presunti – rimborsi su fatture emesse da questo gestore.

Fiora è completamente estranea a questo tipo di comunicazioni: Fiora non chiede mai l’invio di dati sensibili tramite sms e mai tramite canali non ufficiali. Fiora raccomanda pertanto di non fornire mai informazioni personali e bancarie in risposta a qualsiasi messaggio sospetto, come quelli di cui sopra.

In caso di qualsivoglia dubbio, si consiglia di contattare direttamente il call center dell’azienda ai numeri 800.887755 da linea fissa o 0564.448844 da cellulare.