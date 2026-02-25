Home Colline MetallifereConfesercenti: Sandro Signori nuovo presidente di area delle Colline Metallifere
Confesercenti: Sandro Signori nuovo presidente di area delle Colline Metallifere

Prosegue il rinnovo delle cariche da parte dell'associazione di categoria degli esercenti della Maremma

Grosseto. Sandro Signori è il nuovo presidente di area delle Colline Metallifere per Confesercenti.

Prosegue il rinnovo delle cariche da parte dell’associazione di categoria degli esercenti della Maremma. Un percorso che porterà, a marzo, al rinnovo anche del presidente provinciale.

«Esprimo profonda gratitudine per la fiducia dimostrata da Confesercenti nei miei confronti. Ringrazio il direttore Andrea Biondi e il presidente Giovanni Caso. Per quanto riguarda il mio lavoro, non mi sono mai tirato indietro e continuerò a farlo, voglio essere il tramite tra i soci della zona nord non costiera e l’associazione, ma anche un ponte con le amministrazioni comunali e le istituzioni», afferma Sandro Signori, che si mette totalmente a disposizione di Confesercenti e di tutti i soci.

L’assemblea ha riconfermato anche Sasha Naldi alla presidenza dell’Amiata grossetana e Silvia Chiatti per i comuni dell’Albegna.

Durante l’assemblea si è discusso delle difficoltà relative alle aree interne dove il tema della desertificazione commerciale e dell’arretramento dei servizi penalizza residenti ed imprese. Anche per questo Confesercenti sta valutando di creare un coordinamento intercomunale che possa raccogliere i rappresentanti sindacali dell’associazione per le aree interne della provincia.

