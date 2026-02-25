Home CronacaCanna fumaria in fiamme: i Vigili del Fuoco spengono l’incendio
Canna fumaria in fiamme: i Vigili del Fuoco spengono l’incendio

Grosseto. Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti in via Mozambico, a Grosseto, per l’incendio di una canna fumaria.

Giunta sul posto, la squadra ha provveduto al raffreddamento del manufatto e alla verifica delle condizioni di sicurezza dell’impianto. Il surriscaldamento della canna fumaria sarebbe presumibilmente partito dal piano terreno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’appartamento interessato e ai piani superiori.

Fortunatamente, non si registrano feriti, né persone intossicate, né danni agli appartamenti limitrofi.

