Nuove attrezzature sportive per le palestre comunali: investiti quasi 7mila euro

Il Comune di Manciano sostiene le associazioni del territorio

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano ha completato l’acquisto di nuove attrezzature sportive destinate alla palestra dell’Iti e al palazzetto dello sport, con un investimento complessivo di 6.684,62 euro.

Le nuove attrezzature

Nel dettaglio, sono stati acquistati 40 metri quadri di tatami multisport, due mattonelle da volteggio – utili per l’allenamento delle abilità specifiche della disciplina, ma anche come supporto per rialzi nelle attività di preparazione fisica e scioltezza – una pedana piuma training, strumento propedeutico che facilita l’apprendimento della ginnastica, e due materassi di arrivo professionali pieghevoli a doppia densità, fondamentali per garantire maggiore sicurezza durante gli esercizi.

Le attrezzature saranno dislocate tra la palestra dell’Iti di Manciano e il palazzetto dello sport e messe a disposizione delle associazioni sportive che svolgono le proprie attività negli impianti comunali.

«Con questo intervento, che già avevamo fatto in passato, rafforziamo concretamente il sostegno allo sport locale – dichiara il consigliere comunale con delega allo sport, Matteo Bartolini –. Dotare le nostre strutture di attrezzature moderne e sicure significa migliorare la qualità degli allenamenti e offrire alle società strumenti adeguati alla crescita tecnica dei giovani atleti. Le associazioni rappresentano un presidio educativo e sociale per la comunità e il compito dell’amministrazione è accompagnarle con investimenti mirati e funzionali alle loro esigenze»

