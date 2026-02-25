L’Alternativa: “Tredici anni di promesse, zero progetti del Comune per le frazioni”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Sono passati tredici anni e nelle frazioni di Vetulonia, Tirli e Buriano non è stato realizzato un solo intervento strutturale degno di questo nome. Solo annunci, conferenze stampa e parole. Tante parole”.

A dichiararlo, in un comunicato, è L’Alternativa, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

“Il Partito Democratico castiglionese governa da oltre un decennio – continua la nota -. L’attuale sindaco è stato vicesindaco per dieci anni e da tre anni guida l’amministrazione. Eppure, per le frazioni, il bilancio resta desolante”.

Buriano

“Il terrazzo fantasma ”

“Promesso più volte al Circolino della frazione – continua il comunicato –, annunciato in più occasioni. Risultato: mai realizzato”.

Stanze di piazza Indipendenza

“Nessuna ristrutturazione – prosegue la nota –, nonostante fosse prevista nel programma”.

Messa in sicurezza dei lavatoi e ripristino della strada adiacente

”Scomparsa dai radar”, sottolinea L’Alternativa.

Garage comunali

“Promessi – continua la nota –, ma mai pervenuti”.

Tirli

“Il parcheggio che non c’è ”

“Un parcheggio pubblico atteso da anni, più volte annunciato – prosegue il comunicato -. Tutto rimasto sulla carta”.

Vetulonia

Parcheggio pubblico e Casa del Popolo

“Anche qui, promesse e annunci: nessun intervento concreto sul parcheggio. La ristrutturazione dell’ex Casa del Popolo – continua la nota -? Mai avviata”.

Asfaltatura della strada comunale Scala Santa

“Ancora in attesa”, prosegue il comunicato.

“Il parco giochi smantellato ”

“L’unico spazio centrale di socialità è stato rimosso dal cuore del paese e spostato vicino agli impianti sportivi, in un’area priva di marciapiedi – sottolinea L’alternativa -. Un trasferimento che aumenta i rischi per bambini e mamme e impoverisce ulteriormente il centro storico”.

Impianti sportivi e parco giochi

“ Entrambi in stato di abbandono”, continua la nota..

“Manutenzioni: solo sotto pressione

“Gli interventi ordinari sono praticamente assenti. Quando qualcosa si muove, accade solo dopo le numerose Pec inviate dall’Alternativa o dopo le insistenti segnalazioni dei cittadini – prosegue il comunicato -. Pulizia dei sentieri? Promessa. Sistemazione della segnaletica? Promessa. Risultati? Nessuno”.

“Medici nelle frazioni: zero soluzioni politiche”

“Nonostante l’amministrazione avesse messo a disposizione l’ambulatorio a Castiglione a prezzi simbolici, leva importante per negoziare una presenza stabile, non è riuscita a ottenere alcuna continuità del servizio medico nelle frazioni – continua la nota -. Un’altra occasione persa”.

“Un’amministrazione forte con i deboli e debole con i forti”

“Zero progettazione, zero bandi”

“Nessuna progettazione pronta per intercettare fondi pubblici, nessuna visione, nessuna programmazione. A Punta Ala gli ultimi interventi significativi risalgono all’epoca dell’amministrazione Faenzi – prosegue il comunicato -. Da allora, il vuoto”.

“Assenti nelle frazioni”

“In tre anni è il sindaco, né gli assessori si sono presentati con continuità nelle frazioni. Nessun confronto vero, nessuna presenza costante. Iniziano adesso….meglio tardi che mai (forse). Durante la campagna elettorale, a Punta Ala, per rispondere alle critiche sulla sua scarsa operatività da vicesindaco, l’attuale primo cittadino dichiarò: «Fino ad ora ero la scopa e non il manico». Ebbene, dopo tre anni di mandato, del “manico” non c’è traccia. E ormai se ne sono accorti tutti – termina la nota –. Come insegna il cinema: «Le parole sono importanti» (Palombella rossa)”.