Sclerosi multipla, inaugurato il nuovo punto di ascolto dell’Aism: gli orari e i servizi offerti

Follonica (Grosseto). Taglio del nastro ufficiale per il nuovo punto di ascolto dell’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) a Follonica.

L’inaugurazione, avvenuta nella sede della Croce Rossa Italiana in via della Pace, ha visto la partecipazione di diverse decine di cittadini, a testimonianza della forte attesa e della sensibilità del territorio verso i temi della salute e del supporto sociale.

Lo sportello, situato al piano terra della struttura, rappresenterà un presidio fondamentale per le persone con sclerosi multipla e i loro familiari, offrendo orientamento, informazione e supporto, nonché l’accesso alle risorse di Aism (sezione territoriale, numero verde e osservatorio nazionale).

Le voci dei protagonisti

Durante l’incontro, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte hanno sottolineato il valore di questa rafforzata sinergia.

Antonio Bellini, presidente della Croce Rossa di Follonica, ha dichiarato: “Siamo felici di ospitare Aism nei nostri locali. Tra le missioni delle nostre due realtà esiste una coincidenza naturale: entrambe mettiamo al centro la persona e il supporto alle vulnerabilità. Collaborare era un passo logico ed è stato un piacere per noi accogliere la richiesta di Aism per intermediazione dell’amministrazione”.

L’assessore al sociale Sandro Marrini e la consigliera comunale Francesca Serafini hanno aggiunto: “L’amministrazione comunale ha dato fin da subito la massima disponibilità per concretizzare questo progetto. Riteniamo che l’apertura di questo sportello sia un traguardo di estrema importanza per la città di Follonica, che da oggi è più vicina alle esigenze dei propri cittadini colpiti da questa patologia”.

Caterina Vargiu, presidente della sezione Aism di Grosseto, ha spiegato: “Per la nostra associazione è un momento di grande emozione. Tornare a Follonica con un presidio fisico dopo tanti anni è un obiettivo che ci eravamo prefissati da tempo: la nostra priorità è essere presenti laddove le persone hanno bisogno di noi, accorciando le distanze con il territorio”.

Leonardo Calamassi, vicepresidente della sezione Aism di Grosseto, ha sottolineato: “Abbiamo gettato le basi, ma ora serve l’aiuto di tutti. È fondamentale che la cittadinanza ci sostenga attraverso il volontariato: solo con il contributo di nuove forze potremo garantire la continuità e la crescita di questo punto di ascolto nel tempo”.

Informazioni e orari

Il punto di ascolto Aism di Follonica sarà operativo stabilmente a partire dal 13 febbraio. I volontari saranno a disposizione della cittadinanza ogni secondo e quarto venerdì del mese, dalle 16.00 alle 19.00, nella sede della Cri di via della Pace.

Oltre allo sportello fisico, resta sempre attivo il supporto della sezione provinciale di Grosseto (in via De Amicis, 5) e il numero verde nazionale Aism 800.803.028, punto di riferimento per quesiti su salute, diritti e lavoro.

Cos’è la sclerosi multipla?

Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. In Italia colpisce oltre 144.000 persone, con una nuova diagnosi ogni 3 ore. Il 50% dei pazienti è giovane (sotto i 40 anni) e le donne sono colpite il doppio rispetto agli uomini. Sebbene non esista ancora una cura risolutiva, la ricerca ha fatto passi da gigante garantendo terapie che migliorano sensibilmente la qualità della vita.

In Toscana si stimano oltre 8500 persone con sclerosi multipla e, di queste, circa 500 nella provincia di Grosseto.

Per contatti con la sezione provinciale di Aism di Grosseto: