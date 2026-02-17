Home Grosseto“Grande Estate”: il Comune cerca sponsor per l’edizione 2026 della rassegna
“Grande Estate”: il Comune cerca sponsor per l’edizione 2026 della rassegna

Ecco come candidarsi

di Redazione
Grosseto. Il Comune di Grosseto ha pubblicato l’avviso per l’individuazione di sponsorizzazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione della rassegna musicale e di spettacolo “Grande Estate” 2026, in programma nel mese di giugno nel centro storico.

L’iniziativa punta a coinvolgere più sponsor interessati a sostenere il calendario di eventi.

Gli sponsor avranno visibilità attraverso i materiali di promozione ufficiali della rassegna e sui canali di comunicazione istituzionali dell’Ente. Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato all’avviso, disponibile sul sito del Comune anche al link https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/ufficio-turismo, e trasmesse secondo le modalità indicate nel bando entro e non oltre le ore 12.00 del 17 marzo 2026.

“L’evento ‘Grande Estate’ – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale rappresenta un appuntamento strategico per animare il centro storico e accrescere l’attratività culturale e turistica della città. Le sponsorizzazioni consentiranno di sostenere il calendario di eventi estivi, a beneficio della comunità e dell’economia locale”.

