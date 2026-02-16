Home AmiataLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione
Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma giovedì 19 febbraio

di Redazione
Castel del Piano (Grosseto). Giovedì 19 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Castel del Piano per un intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in località Montegiovi.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 9 alle 13 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di Montegiovi e nelle campagne limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

