Un nuovo anno di eventi per l’Associazione Commercianti: il programma delle iniziative

Il nuovo consiglio direttivo, da poco insediato, si è trovato subito al lavoro sulla definizione del calendario eventi 2026

di Redazione
Gavorrano (Grosseto). Un nuovo anno, un direttivo completamente rinnovato e un calendario di eventi che promette di animare il paese per tutto il 2026. L’Associazione Commercianti di Bagno di Gavorrano apre ufficialmente il nuovo corso con un programma ricco di appuntamenti ormai diventati simbolo della vita della comunità.

Il programma

Il nuovo consiglio direttivo, da poco insediato, si è trovato subito al lavoro sulla definizione del calendario eventi 2026, che conferma e rinnova le iniziative più amate: lo Svuota Cantine nel mese di aprile, il Palio delle Bighe a giugno – evento più atteso dell’anno, giunto alla seconda edizione dopo 3 decenni di stop e capace di risvegliare l’anima del paese – la Bracciata in Bianco a luglio, il Color Sport a settembre, fino ai tradizionali Mercatini di Natale a fine anno.

«Visto il successo degli eventi 2025 non potevamo che rinnovare gli appuntamenti anche per il 2026», afferma Angela Rossetti, nuova presidente dell’associazione, che vede l’ex presidente Alessandra Bocelli nel ruolo di vicepresidente. Un direttivo tutto al femminile che riapre con decisione le porte di un nuovo anno di lavoro e progettualità.

«Essere commercianti a Bagno di Gavorrano non è semplice: purtroppo vediamo attività chiudere anno dopo anno. Proprio per questo è fondamentale mantenere vivo lo spirito del paese, sostenere le realtà del territorio e infondere nuova speranza nei giovani, affinché possano crescere in un contesto gioioso e continuare a scommettere sul luogo in cui vivono», conclude Rossetti.

