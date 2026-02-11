“Direzione Scarlino”: al via la serie di incontri per parlare di turismo e viaggi

Scarlino (Grosseto). Prende il via “Direzione Scarlino – dialoghi sul turismo che cambia”, la rassegna promossa dall’assessorato al turismo del Comune di Scarlino con il supporto del Parco nazionale delle Colline Metallifere e la collaborazione di Acta – Sensi contemporanei Srl impresa sociale. Un ciclo di appuntamenti pensato come spazio di confronto aperto sui temi che stanno trasformando il modo di viaggiare e di vivere i territori, mettendo al centro identità, qualità dell’accoglienza e sostenibilità.

Il programma

Il primo incontro è in programma venerdì 13 febbraio con “Territorio che racconta, territorio che accoglie”, un dialogo dedicato al rapporto tra Geoparco, promozione e identità turistica. All’incontro partecipano il sindaco Francesca Travison e l’assessore al turismo Silvia Travison per il Comune di Scarlino, la presidente Fabiola Favilli e il direttore Salvatore Livreri Console, del Parco nazionale delle Colline Metallifere, insieme a Carlo Gistri, di VisitMaremma.net.

Venerdì 27 febbraio il focus si sposta su “Viaggiare con chi amiamo. Turismo pet friendly tra servizi, accoglienza e nuove abitudini”, con un confronto dedicato a un fenomeno in forte crescita e alle sue ricadute sui territori. Intervengono Domenico Sarleti, fondatore di TripDoggy, Paolo Menegatti, conduttore di “Animal House” su Radio Deejay, e Lorella Fulceri della cooperativa Il Melograno.

Il terzo appuntamento si svolge venerdì 27 marzo con “Strade lente, nuove destinazioni”, un incontro dedicato al turismo outdoor e alla valorizzazione dei percorsi e dei paesaggi, con Andrea Borchi, founder di Tuscany Trail, ed Emiliano Pinzi, di Tasso Trail Solution, e Davide Aldrighetti, di Native Lab.

Venerdì 10 aprile sarà la volta di “Il valore del tempo lento”, un dialogo su mindfulness, benessere e nuovi modi di vivere i luoghi, con Cristiana Zanello, naturopata e istruttrice di mindfulness, e Giancarlo Cescatti, direttore dell’Apt Fiemme Cembra.

La rassegna si conclude giovedì 17 aprile con “Uno sguardo avanti. Idee, visioni e prospettive per il turismo che cambia”, un momento di sintesi e rilancio che vedrà nuovamente coinvolti il sindaco Francesca Travison, l’assessore al turismo Silvia Travison, la presidente Fabiola Favilli, il direttore Salvatore Livreri Console e Carlo Gistri.

«Questo ciclo di incontri nasce dal bisogno di fermarsi a riflettere, insieme a chi il turismo lo studia e lo pratica ogni giorno, su come stanno cambiando le aspettative dei visitatori e su quale ruolo possano avere i territori – spiega l’assessore al turismo Silvia Travison –. L’obiettivo è costruire una visione capace di raccontare l’identità di Scarlino, rispettare i luoghi e generare valore per la comunità, mettendo al centro qualità, relazioni e sostenibilità».

«”Direzione Scarlino” è uno spazio di ascolto e confronto – sottolinea Acta –. Il valore del percorso sta nel mettere in dialogo punti di vista, competenze ed esperienze diverse, già attive sul territorio o provenienti dal contesto nazionale, per far emergere bisogni reali e traiettorie di sviluppo condivise. Il nostro contributo è di metodo: osservazione, ascolto, sintesi e restituzione come strumenti per accompagnare scelte consapevoli in una fase di profonda trasformazione».

«La riflessione sui trend del turismo e la programmazione di iniziative coerenti con l’evoluzione dei viaggiatori è da sempre uno dei cardini dell’azione del Parco – afferma Fabiola Favilli, presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere –. L’ingresso nella rete dei Geoparchi Unesco e il percorso della Carta europea per il turismo sostenibile hanno rafforzato il lavoro con cittadini e operatori per sviluppare proposte capaci di coniugare sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

Come spiega il direttore del Parco Salvatore Livreri Console, «questo percorso ha permesso di costruire prodotti turistici a basso impatto ambientale e ad alto valore esperienziale. In questo quadro si inserisce la collaborazione con il Comune di Scarlino, con la moderazione degli incontri affidata a Fabrizio Santini, responsabile del Parco per la green economy e il turismo sostenibile».

Tutti gli incontri si svolgono alle 15.00 nella sala meeting del porto turistico La Marina di Scarlino, sul lungomare Garibaldi al Puntone. È richiesta la conferma della partecipazione almeno cinque giorni prima di ogni appuntamento scrivendo a ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it.