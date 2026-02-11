Home Cultura & Spettacoli“Fumetti e Dintorni” torna al centro commerciale: tre giorni dedicati alla cultura pop
“Fumetti e Dintorni” torna al centro commerciale: tre giorni dedicati alla cultura pop

Dal 13 al 15 febbraio dischi, fumetti, carte collezionabili e videogiochi con espositori da tutta Italia

di Redazione
Grosseto. Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio il centro commerciale Aurelia Antica ospita una nuova edizione di “Fumetti e Dintorni”, appuntamento dedicato al mondo della cultura pop, del collezionismo e del vintage.

Per tre giorni la galleria del centro commerciale accoglie circa 20 espositori provenienti da tutta Italia, con banchi dedicati a dischi in vinile, fumetti, carte collezionabili, carte Pokémon e videogiochi. Un’occasione rivolta sia agli appassionati sia ai collezionisti, ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questi mondi.

Durante l’evento sarà inoltre possibile portare dischi, fumetti e carte da collezione per ricevere valutazioni direttamente dagli espositori presenti, come avviene tradizionalmente nelle edizioni di Fumetti e Dintorni.

«Siamo felici di presentare nuovamente un’iniziativa capace di unire musica, creatività e cultura pop – sottolineano gli organizzatori. Nel tempo, la fiera è diventata un appuntamento atteso, in grado di valorizzare il collezionismo e coinvolgere un pubblico trasversale. Gli espositori come sempre saranno disponibili a valutare o acquistare dischi, fumetti, carte Pokémon e altri articoli da collezione».

L’iniziativa si svolge negli spazi interni del centro commerciale Aurelia Antica ed è a ingresso libero, con accesso negli orari di apertura della galleria.

“Fumetti e Dintorni” rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi del centro commerciale, capace di richiamare un pubblico trasversale e di trasformare la galleria in un luogo di incontro, scambio e condivisione attorno alle passioni legate alla cultura pop.

Per informazioni, contattare “Fumetti e dintorni” al numero 348.4410579

