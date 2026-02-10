Piano operativo, accordo tra Comune e Università: al via il lavoro scientifico

Santa Fiora (Grosseto). Per accompagnare con un solido supporto scientifico la redazione del nuovo Piano operativo comunale, il Comune di Santa Fiora ha sottoscritto un accordo di ricerca con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.

L’accordo segna l’avvio di una collaborazione qualificata finalizzata allo studio dei caratteri dei piccoli centri abitati del territorio comunale, con una particolare attenzione al centro storico di Santa Fiora e ai processi di rigenerazione urbana, riuso degli immobili inutilizzati e riqualificazione degli spazi pubblici.

La ricerca, della durata di dodici mesi, affiancherà l’amministrazione comunale nell’analisi approfondita del tessuto urbano, delle dinamiche stagionali di utilizzo degli spazi, delle infrastrutture e delle criticità legate ai cambiamenti climatici, fornendo basi conoscitive avanzate e linee guida operative.

“Il Piano operativo è lo strumento che traduce in scelte concrete la visione di futuro di una comunità – dichiara Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora -. Affidare una parte fondamentale del percorso a una struttura universitaria di eccellenza significa rendere questo Piano più solido, più consapevole e più credibile. Una maggiore conoscenza del nostro territorio consente un migliore inquadramento delle problematiche e, soprattutto, l’individuazione di soluzioni più efficaci e sostenibili, capaci di rispondere ai bisogni”.

Il lavoro del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze – che vanta competenze riconosciute a livello nazionale nel campo del rilievo urbano, della progettazione urbanistica e degli spazi pubblici – contribuirà a dare al Piano operativo una chiara dignità scientifica, rafforzandone l’impianto metodologico e la qualità complessiva.

“Questa collaborazione rappresenta un passaggio strategico – aggiunge Azzurra Radicchi, consigliera comunale delegata all’urbanistica –, il centro storico, in particolare, richiede uno sguardo attento, competente e multidisciplinare. Il contributo dell’Università permetterà di leggere in profondità i caratteri urbani e paesaggistici per costruire un Piano operativo capace di coniugare tutela, qualità dello spazio pubblico e sviluppo. Una collaborazione interessante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche socio economico, per gli spunti che possono essere colti dallo studio sulle possibilità di sviluppo di Santa Fiora.”

“L’Università, con il proprio laboratorio ‘Piani e progetti per la città e il territorio’, tenterà di mettere a disposizione del processo di pianificazione in corso – dice il prof. Claudio Saragosa, docente di urbanistica dell’ateneo fiorentino – ulteriori materiali di approfondimento a partire da un’analisi evolutiva dell’insediamento che ci farà comprendere le caratteristiche dello stato attuale, per poi aiutarci a sviluppare dei ragionamenti su come le forme dell’abitato di oggi possano diventare la base dell’abitare nel futuro.”

L’accordo prevede, oltre alla promozione di percorsi di partecipazione civica, la condivisione dei risultati della ricerca come dati aperti rafforzando il coinvolgimento della cittadinanza.