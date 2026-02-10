Controlli sulla sicurezza alimentare: allevamento di ovini sottoposto a blocco sanitario

Arcidosso (Grosseto). Carabinieri e Asl in campo per la tutela della salute e della sicurezza alimentare dei cittadini in particolare per quanto riguarda gli allevamenti di animali da reddito.

Nel corso di un sopralluogo nel comune di Arcidosso, i veterinari della Asl e i Carabinieri Forestale del Nipaaf hanno accertato la sparizione da un allevamento di oltre 70 capi di ovini, evento che il proprietario avrebbe dovuto denunciare all’autorità sanitaria nei tempi previsti.

In tal modo, degli animali si è completamente persa la tracciabilità, essendo stati sottratti al percorso dei controlli previsti che assicurano la legittimità della destinazione e la sicurezza dei prodotti alimentari che ne possono derivare.

Si tratta di controlli che mirano ad evitare che gli animali vengano inseriti in un circuito illegale di macellazione clandestina, che non garantisce alcuna sicurezza sia per il benessere degli animali che per i prodotti immessi in commercio.

Sono stati inoltre controllati i cani da guardiania che sono risultati privi di iscrizione all’anagrafe. L’allevamento è stato sottoposto a blocco sanitario e l’allevatore sanzionato per un ammontare di oltre 22.000 euro. Gli animali potranno essere nuovamente movimentati quando ci saranno le necessarie garanzie di sicurezza.