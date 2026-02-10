Home Cultura & Spettacoli“Biblioteca in cammino”: ecco il progetto che racconta le tradizioni della Maremma sui sentieri
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Biblioteca in cammino”: ecco il progetto che racconta le tradizioni della Maremma sui sentieri

L'iniziativa si svolgerà tra aprile e novembre 2026

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. L’amministrazione comunale ha approvato il progetto “Biblioteca in cammino. Tradizioni di Maremma raccontate sui sentieri”, promosso dal Servizio cultura, biblioteca, musei e teatri del Comune di Grosseto.

L’iniziativa si svolgerà tra aprile e novembre 2026, coinvolgendo la Biblioteca Chelliana e il territorio grossetano, con l’obiettivo di valorizzare la cultura e le tradizioni maremmane attraverso un percorso che unisce lettura, narrazione e cammino.

“Con ‘Biblioteca in cammino’ – dichiarano l’assessore alla cultura Luca Agresti e il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna vogliamo portare la cultura fuori dagli spazi tradizionali, intrecciandola con il paesaggio, la memoria e le tradizioni della nostra terra. Un progetto che valorizza la Maremma e rafforza il ruolo della biblioteca”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Più sicurezza in paese: interventi anti allagamenti del...

“Uniti per l’acqua”: Fiora e Legambiente lanciano il...

Ospedale, un lettore: “Auto parcheggiate ovunque, persone diversamente...

Parco della Maremma: alla scoperta de “Le opere...

“Un inverno in Corea”: nuovo appuntamento con “Cinema...

Giorno del Ricordo, il Blocco Studentesco “Rilanciare la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: