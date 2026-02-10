Home AmbientePiù sicurezza in paese: interventi anti allagamenti del Consorzio di Bonifica
AmbienteAmbiente GrossetoGrosseto

Più sicurezza in paese: interventi anti allagamenti del Consorzio di Bonifica

Le attività hanno coinvolto i fossi Val d’Inferno, delle Spinaie, Fogna e i suoi affluenti

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 12 views

Grosseto. Si rafforza la sicurezza idraulica dell’abitato di Paganico grazie a un ampio intervento di manutenzione ordinaria eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nell’unità idrografica Pianura grossetana.

Le attività hanno coinvolto i fossi Val d’Inferno, delle Spinaie, Fogna e i suoi affluenti, con operazioni di decespugliazione della vegetazione erbacea e arbustiva in eccesso nella sezione idraulica e la rimozione delle piante cadute o in procinto di cadere. Sono stati anche eseguiti interventi di riprofilatura nei punti più critici.

I lavori, inseriti nel piano delle attività di bonifica, sono stati realizzati in conformità alle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna locali.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Biblioteca in cammino”: ecco il progetto che racconta...

“Uniti per l’acqua”: Fiora e Legambiente lanciano il...

Ospedale, un lettore: “Auto parcheggiate ovunque, persone diversamente...

Parco della Maremma: alla scoperta de “Le opere...

Giorno del Ricordo, il Blocco Studentesco “Rilanciare la...

Referendum sulla riforma della giustizia: Liberi e Forte...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: