“Uniti per l’acqua”: Fiora e Legambiente lanciano il progetto di educazione ambientale nelle scuole

Grosseto. Acquedotto del Fiora e Festambiente Legambiente Aps danno vita ad un nuovo progetto educativo rivolto alle scuole del territorio delle province di Grosseto e Siena. Si chiama “Uniti per l’acqua” e nasce come iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla gestione responsabile delle risorse idriche che coinvolgerà gli allievi e le allieve delle scuole primarie e secondarie di I grado che hanno sede nei 55 comuni serviti dal Fiora.

L’obiettivo non è solo quello di far conoscere agli studenti e alle studentesse come è organizzato il servizio idrico integrato, ma anche, e soprattutto, di essere consapevoli dei problemi derivanti dai cambiamenti climatici e dell’importanza di un corretto uso dell’acqua.

Il progetto

Il cuore del progetto è costituito dal contest “Uniti per l’acqua”, un’occasione per i più giovani per approfondire in modo autonomo, ma guidato, il tema della risorsa idrica, attraverso la realizzazione di un elaborato creativo, sotto forma di testo letterario, video, reportage fotografico o altro, che sviluppi una tematica riguardante il ciclo dell’acqua, il risparmio idrico, il rapporto acqua e vita e la sostenibilità ambientale.

A conclusione deI contest le scuole vincitrici riceveranno degli erogatori di acqua tecnologicamente avanzati, in grado di monitorare anche la CO2 risparmiata, rappresentando un significativo passo avanti in termini di sostenibilità ambientale. In aggiunta parteciperanno anche a un laboratorio didattico a cura di esperti, momento di approfondimento della funzione ecologica e sociale dell’acqua.

“Si tratta di un progetto interessante – spiega Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora – e sviluppare questa iniziativa insieme a Legambiente è per noi un motivo di orgoglio. Il nostro obiettivo è unire la sensibilità ambientale con la sensibilità per le attività umane. Siamo soddisfati di continuare la collaborazione con l’associazione ambientalista perchè questa partnership ci permette di realizzare una nuova visione. Noi siamo continuamente a lavoro per incrementare la cura verso la risorsa idrica. Questo progetto deve diventare un patrimonio condiviso della nostra comunità per tutelare l’acqua sempre di più”.

“Ringraziamo Acquedotto del Fiora per condividere questo percorso didattico insieme a noi – dichiara Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente -. Con questo progetto, abbiamo fornito strumenti per far conoscere l’importanza dell’acqua agli studenti. Vogliamo coniugare la scienza con la creatività dei ragazzi. Selezioneremo i lavori migliori, ma vogliamo comunque valorizzare tutti i partecipanti. Viviamo un momento difficile, i cambiamenti climatici stanno causando conseguenze dirompenti, quindi conoscere ed apprezzare l’acqua è fondamentale. Questo progetto è solo il punto di partenza di altre iniziative sull’educazione ambientale“

Completano il progetto didattico le visite guidate agli impianti gestiti da Acquedotto del Fiora, un’esperienza unica nella quale gli allievi e le allieve potranno capire come l’acqua dalla natura arrivi buona nelle case di ciascun cittadino, come venga restituita all’ambiente pulita e il suo valore essenziale per gli ecosistemi naturali.

Tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado delle province di Siena e Grosseto riceveranno una comunicazione con apposita e dettagliata documentazione sul progetto educativo e sulle modalità di partecipazione, oltre al link per compilare il modulo di adesione.