Ospedale, un lettore: “Auto parcheggiate ovunque, persone diversamente abili penalizzate”

Grosseto. “Oggi, per l’ennesima volta, il parcheggio dell’ospedale si è trasformato in un caos totale: auto parcheggiate sui marciapiedi, nelle discese per le carrozzine, lungo i percorsi pedonali. Il parcheggio sterrato, unico spazio alternativo, è ormai impraticabile per chi non dispone di un mezzo adeguato”.

Inizia così la lettera che un nostro utente, Stefano Rispi, ha inviato alla nostra redazione.

“È legittimo chiedersi come sia possibile che la gestione dell’ospedale continui a ignorare un problema così evidente, che riguarda non solo l’ordine pubblico, ma soprattutto la sicurezza, la dignità e il rispetto dei malati e dei loro familiari – continua la lettera –. Chi dovrebbe garantire accessibilità e tutela sembra invece voltarsi dall’altra parte. Quanto ancora dovremo aspettare prima che venga trovata una soluzione concreta e definitiva?”.

“Oggi, per non parcheggiare sul marciapiede e fare la cosa giusta, sono stato costretto ad andarmene. Per fortuna non avevo una visita urgente: dovevo ‘solo’ ritirare in farmacia i farmaci che mi permettono di condurre una vita normale. Una vita normale, proprio come quella di chi parcheggia senza scrupoli sulle discese per disabili o sui marciapiedi, impedendo il passaggio a chi ha davvero bisogno – termina la lettera -. Spero che la direzione dell’ospedale intervenga immediatamente, con misure chiare e strutturali, per garantire accessibilità, sicurezza e rispetto. Non è più accettabile che un luogo dedicato alla cura diventi ogni giorno teatro di disordine e disattenzione verso i più fragili”.