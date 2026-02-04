Emergenza abitativa: ecco il bando del Comune per reperire alloggi in affitto o camere d’albergo

Follonica (Grosseto). Al fine di reperire alloggi e locali da destinare all’emergenza abitativa a singoli individui e/o nuclei familiari in stato di disagio sociale ed economico, il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse dei privati che vogliano concedere alloggi in locazione e dei gestori di attività ricettive di mettere a disposizione camere d’albergo, previa convenzione in via temporanea ed urgente.

Le manifestazioni di interesse, redatte utilizzando il modello reperibile al link https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Modulistica/Avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-finalizzato-al-reperimento-di-alloggi-e-locali-da-destinare-all-emergenza-abitativa, complete della documentazione richiesta, dovranno pervenire esclusivamente tramite Pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it a partire dalla data di pubblicazione fino alle ore 12.00 di lunedì 2 marzo 2026.