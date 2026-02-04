Alla scoperta della Diaccia Botrona: minitrekking gratuito all’Isola Clodia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 7 febbraio è in programma il minitrekking all’Isola Clodia, un’escursione guidata e gratuita pensata per tutti coloro che desiderano scoprire, a passo lento, uno degli ambienti naturali più suggestivi della Toscana: la riserva naturale della Diaccia Botrona.

L’iniziativa offre l’opportunità di esplorare un paesaggio unico, fatto di acqua, silenzi e ampi panorami, accompagnati da guide esperte che condurranno i partecipanti lungo un percorso accessibile e adatto a ogni età. Il minitrekking permette di vivere la riserva in una stagione particolarmente affascinante, quando la natura si racconta con ritmi più quieti e atmosfere rarefatte.

Il ritrovo è in programma alle 14.30 in località Ponti di Badia, al km 14 della strada Castiglionese. La durata dell’escursione è di circa 2 ore e mezza.

L’escursione rientra nel calendario delle attività gratuite autunnali e invernali dedicate alla valorizzazione e alla fruizione sostenibile del territorio.

Informazioni e prenotazioni all’indirizzo e-mail info@leorme.com o ai numeri 0564.416276 (dal lunedì al venerdì, la mattina) e 346.6524411.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Interreg Marittimo Ricrea.

Foto di Marco Brandi