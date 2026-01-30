Referendum sulla riforma della giustizia: nasce sull’Amiata il comitato per il No

Santa Fiora (Grosseto). Si è costituito ufficialmente ieri, giovedì 29 gennaio, nella sede della Cgil di Santa Fiora, il comitato territoriale per il No al referendum sulla magistratura.

Un incontro che ha sancito la nascita di un fronte comune e trasversale sul Monte Amiata, unito dall’obiettivo di informare la cittadinanza e difendere l’attuale assetto costituzionale.

Al tavolo di lavoro hanno preso parte diverse figure di rilievo del panorama politico e sindacale locale, testimoniando un’ampia convergenza di intenti. Erano presenti Dario Russo (segretario di Rifondazione Comunista Santa Fiora), Franco Menichetti (Cgil), Carlo Balducci (Anpi), Giuseppe Merisio e Cristiana Manzi (Rifondazione Comunista). Importante la presenza del Partito Democratico, rappresentato da Luigi Benelli Di Maro (segretario del Pd di Castell’Azzara), intervenuto in rappresentanza del Pd dell’Amiata grossetana.

La riunione

Durante la riunione, i promotori hanno discusso le criticità dei quesiti referendari, sottolineando i rischi che una vittoria del “Sì” comporterebbe per l’indipendenza della magistratura e per gli equilibri democratici del Paese.

Dall’incontro è emersa una forte sinergia tra le diverse organizzazioni e la volontà comune di avviare una mobilitazione capillare. È stata quindi istituita una task force operativa incaricata di organizzare una serie di incontri pubblici su tutto il territorio amiatino.

Per garantire una corretta informazione, slegata da slogan e focalizzata sui contenuti, le iniziative vedranno la presenza di tecnici ed esperti del settore giuridico, che aiuteranno i cittadini a comprendere nel dettaglio gli scenari normativi e le conseguenze concrete del voto.

“C’è una grande energia e una volontà condivisa di sostenere la nostra Costituzione e la democrazia – fanno sapere dal neocostituito comitato -. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 febbraio ad Arcidosso, nella sala consiliare comunale, alle 18.30″.

L’incontro vedrà l’intervento dell’avvocato Christian Sensi, esperto chiamato a spiegare nel dettaglio gli scenari normativi e le conseguenze del voto. Proprio in questa occasione verrà presentato ufficialmente il comitato e sarà distribuito il programma con il calendario completo degli eventi previsti sul territorio amiatino.