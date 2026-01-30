Domenica gratuita dei musei: apertura del Maps e passeggiata libera nel Padule

Scarlino (Grosseto). Domenica primo febbraio i musei di Scarlino aderiscono al progetto promosso dai Musei di Maremma, collegando la domenica gratuita alla Giornata mondiale delle Zone umide, che ricorre ufficialmente lunedì 2 febbraio.

Un’occasione che assume un significato particolare per il territorio, alla luce del recente completamento dell’iter di riconoscimento del Padule di Scarlino all’interno della lista delle aree umide di importanza internazionale Ramsar, concluso formalmente nel gennaio 2026.

Per la giornata di domenica è prevista l’apertura gratuita del Maps – Museo del Portus Scabris, ospitato all’interno del Casello idraulico del Puntone di Scarlino, edificio storico legato alle opere di bonifica e oggi sede espositiva dedicata alle scoperte archeologiche dell’antico porto romano. Il museo sarà visitabile dalle 10.30 alle 13.00, con ingresso libero per tutti.

Accanto alla visita al museo, sarà possibile fare una passeggiata libera all’interno del Padule di Scarlino, lungo le passerelle e i percorsi attrezzati che attraversano la zona umida, consentendo di osservare da vicino un ambiente di grande valore naturalistico e paesaggistico. Non è prevista una guida dedicata: la camminata è pensata come esperienza autonoma, accessibile e aperta a tutti.

«È un’occasione per vivere gli spazi museali in modo dinamico, accessibile e partecipativo – dichiara l’assessore alla cultura e vicesindaco Michele Bianchi –. Aderire a questa seconda domenica della “Festa dei Musei 2026” significa aprire le porte alla curiosità e permettere a cittadini e visitatori di sentirsi a casa tra le bellezze storiche e naturalistiche che raccontano chi siamo. Anche in inverno la cultura non si ferma, si vive».