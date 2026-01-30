Home FollonicaErosione costiera: al via i lavori del Comune per la riprofilatura della spiaggia
FollonicaNotizie dagli Enti

Erosione costiera: al via i lavori del Comune per la riprofilatura della spiaggia

La sabbia emersa durante i lavori andrà a rafforzare il tratto di spiaggia nella zona Sud di Follonica

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 34 views

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica comunica l’avvio degli interventi di riprofilatura dell’arenile e di completamento delle opere di difesa della costa nel quartiere di Senzuno.

“I lavori, che seguono quelli per la realizzazione del pennello in massi di pietra, rappresentano uno step fondamentale per la protezione del litorale, dando così un risultato complessivo: il materiale emerso dalle opere del circolo Cala Violina sarà infatti utilizzato per rafforzare la spiaggia circostante, nel tratto compreso tra Senzuno e Salciaina”, dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

Per consentire l’allestimento del cantiere e il transito dei mezzi pesanti (escavatori e motopale) in totale sicurezza, è stata disposta la chiusura temporanea del tratto di spiaggia compreso tra la concessione 1/2022 (Circolo nautico Calaviolina) e il confine comunale a sud.

L’amministrazione tiene a precisare che la chiusura dell’area, prevista fino al 15 marzo 2026, non sarà totale e indiscriminata per l’intera durata del cantiere. Anzi. Al fine di limitare al massimo l’impatto su cittadini, turisti e attività balneari, i lavori e le relative restrizioni saranno gestiti per settori e stralci funzionali.

“La scelta di procedere per lotti – spiega il sindaco Matteo Buoncristiani – nasce dalla volontà di limitare i disagi dovuti ai lavori in corso. In questo modo, l’area interdetta sarà limitata esclusivamente alla porzione di spiaggia interessata dalle lavorazioni in quel momento, restituendo alla fruizione pubblica le zone non appena i mezzi avranno terminato le operazioni di competenza”.

L’ordinanza si è resa necessaria per garantire l’incolumità pubblica, vista la presenza di macchine operatrici e la necessità di delimitare le aree di deposito materiali.

I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del settore Lavori pubblici e Demanio marittimo.

LaAmministrazione ringrazia la cittadinanza per la collaborazione, ricordando che “questi interventi sono essenziali per garantire, in vista della prossima stagione estiva, un arenile più resiliente e adeguatamente protetto dai fenomeni di erosione”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Termina la validità della carta d’identità cartacea: come...

I bollini per il parcheggio a portata di...

Il Comune cerca sponsor per gli eventi 2026:...

“Il malato immaginario”: lo spettacolo tratto dal capolavoro...

Sicurezza dei cittadini e tutela del verde: intervento...

Cassonetti interrati, l’opposizione: “Cittadini mai coinvolti nelle scelte...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: