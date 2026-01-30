Home Colline Metallifere“Uomini e donne al lago dell’Accesa”: conferenza e visita guidata gratuite al Museo archeologico
“Uomini e donne al lago dell’Accesa”: conferenza e visita guidata gratuite al Museo archeologico

L'iniziativa è in programma domenica primo febbraio

Massa Marittima (Grosseto). I Musei di Massa Marittima domenica 1° febbraio aderiscono alla Festa dei Musei 2026, un evento della Rete Musei di Maremma, con la conferenza gratuita “Uomini e donne al lago dell’Accesa”, in programma alle 11 al Museo archeologico “Giovannangelo Camporeale”.

“La conferenza, a cura dell’archeologo Matteo Colombini – spiega Claudia Mori, direttrice dei Musei di Massa Marittima -, sarà un’occasione interessante per rivelare le nuove informazioni sulle storie di uomini e donne che secoli fa abitavano le sponde del lago dell’Accesa, attraverso elementi emersi da nuovi studi sul sito etrusco di Macchia del Monte, sulle sponde del lago”.

L’incontro con l’archeologo Matteo Colombini prevede anche una visita guidata gratuita alla sezione etrusca del Museo archeologico.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: accoglienzamuseimassa@gmail.com, tel. 0566.906525.

