Lavori della Ciclovia Tirrenica: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Scarlino (Grosseto). A partire da oggi, lunedì 26 gennaio, la strada vicinale Torre Civette sarà interessata da una modifica temporanea della circolazione per consentire l’esecuzione dei lavori relativi della Ciclovia Tirrenica, nel tratto compreso tra l’immissione sulla strada provinciale 158 Collacchie e il parcheggio di Cala Violina.

L’intervento prevede l’installazione del cantiere stradale e comporterà la chiusura al traffico veicolare della strada vicinale per una durata stimata di 45 giorni, salvo diverso avviso legato all’andamento dei lavori.

Durante il periodo di cantiere il transito dei veicoli sarà vietato e sarà consentito esclusivamente ai residenti e ai mezzi di soccorso.