Mercosur, Confagricoltura: “L’Europarlamento accoglie le nostre perplessità”

Grosseto. Confagricoltura Grosseto accoglie con soddisfazione il voto espresso dal Parlamento europeo che, con 334 voti favorevoli, 324 contrari e 11 astenuti, ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per ottenere un parere giuridico sull’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur.

Una scelta che arriva dopo le grandi mobilitazioni del settore agricolo europeo, prima a Bruxelles il 18 dicembre e poi a Strasburgo il 20 gennaio, alle quali Confagricoltura ha partecipato attivamente, portando in Europa la voce delle imprese agricole italiane.

“Questo voto – dichiara il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi – dimostra che le forti perplessità espresse dal mondo agricolo non erano né strumentali, né isolate. L’accordo con il Mercosur è profondamente divisivo e, così come è stato concepito, non garantisce tutele adeguate all’agricoltura italiana ed europea”.

Il ricorso alla Corte di Giustizia potrebbe infatti bloccare l’entrata in vigore dell’intesa per diversi mesi, in attesa del pronunciamento giuridico e del successivo voto di ratifica finale. Un passaggio che Confagricoltura ha sempre ritenuto necessario per fare chiarezza su un accordo che rischia di compromettere la competitività delle aziende agricole europee.

“Le politiche commerciali internazionali – prosegue Tocchi – non possono prescindere dal principio di reciprocità. Non è accettabile che agli agricoltori europei vengano imposti standard ambientali, sanitari e produttivi sempre più stringenti, mentre si apre il mercato a prodotti provenienti da Paesi che non rispettano le stesse regole”.

Confagricoltura Grosseto ribadisce come l’attuale impianto dell’accordo favorisca produzioni caratterizzate da costi più bassi e standard inferiori, creando una concorrenza sleale che penalizza le imprese agricole e mette a rischio la qualità dei prodotti destinati ai consumatori.

“In una fase segnata da forti incertezze geopolitiche – conclude il presidente Tocchi – è fondamentale tutelare il settore primario, che rappresenta uno dei pilastri fondativi dell’Europa. Difendere l’agricoltura significa difendere la sicurezza alimentare, la stabilità economica e il diritto dei cittadini a consumare cibo sano, sicuro e di qualità. Confagricoltura Grosseto continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del dossier Mercosur, mantenendo alta la pressione sulle istituzioni europee affinché qualsiasi accordo commerciale sia realmente equo, sostenibile e rispettoso del lavoro degli agricoltori”.