Nuovo carcere, Rossi: “Prosegue l’iter, sarà una struttura moderna e funzionale”

Roma. «La relazione annuale sulla giustizia illustrata oggi in Aula dal Ministro Carlo Nordio e l’Atto di indirizzo del Ministero della giustizia per il 2026 confermano con chiarezza che la strada intrapresa dal Governo Meloni è quella giusta. Dopo oltre tre anni di lavoro, non siamo più nel campo degli annunci, ma dei risultati concreti, misurabili e verificabili». Così il deputato toscano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, avvocato del foro di Grosseto.

«Il Ministro Nordio ha tracciato un bilancio serio e responsabile di quanto già realizzato: riforme strutturali, riduzione dell’arretrato, accelerazione dei processi, digitalizzazione del sistema giudiziario, investimenti sulle risorse umane e stabilizzazione del personale – prosegue Rossi –. Tutti elementi che dimostrano come la giustizia possa funzionare quando lo Stato esercita pienamente il proprio ruolo di indirizzo e di governo».

«Particolarmente significativo è il capitolo dedicato all’edilizia penitenziaria e al piano carceri – sottolinea il parlamentare di Fratelli d’Italia –. Per la prima volta è stato nominato un commissario straordinario per l’emergenza carceraria, con un programma organico di interventi che punta all’aumento dei posti detentivi, al recupero di strutture esistenti e alla realizzazione di nuovi istituti nel rispetto degli standard europei e internazionali».

«In questo contesto si inserisce un risultato storico per Grosseto e per tutta la provincia – aggiunge Rossi –: l’acquisizione fatta nel 2024 dell’ex caserma “Barbetti” e il suo recupero e rifunzionalizzazione per la realizzazione di un nuovo carcere, organizzato come “casa di reinserimento sociale”, con 204 posti detentivi e un investimento complessivo di 11 milioni e 600mila euro. Un intervento strategico, già inserito nella programmazione nazionale, che consentirà di superare criticità annose e di garantire condizioni più dignitose e sicure per detenuti e agenti della polizia penitenziaria».

«Valorizzare il personale amministrativo e la Polizia penitenziaria, investire in tecnologia senza rinunciare alla centralità del giudice, rafforzare l’edilizia giudiziaria e penitenziaria e garantire sicurezza e dignità nell’esecuzione della pena significa restituire credibilità allo Stato e fiducia ai cittadini – prosegue Rossi –. Non si tratta di riforme di settore, ma di una trasformazione profonda del rapporto tra istituzioni e cittadini».

«Le promesse del Governo Meloni, del Ministro Nordio e sottosegretario Delmastro vengono mantenute e trovano concreta applicazione sui territori. A differenza di chi parla di abolire reati, noi costruiamo nuovi istituti dove le pene si scontano davvero. Finalmente Grosseto avrà un carcere efficiente, moderno e al passo con i tempi. È la dimostrazione che serietà, visione e responsabilità producono risultati», conclude Fabrizio Rossi.