“Il fiore della passione”: Maria Modesti presenta il suo libro

L'iniziativa è in programma sabato 24 gennaio

di Redazione
Manciano (Grosseto). Sabato 24 gennaio, alle 17, le Stanze di Manciano, in via Cavour 6, ospitano la presentazione del libro “Il fiore della passione” di Maria Modesti, edito da Effigi.

L’incontro vedrà l’autrice dialogare con Francesca Lotti, in un momento di confronto aperto al pubblico, dedicato alla parola scritta come strumento di racconto interiore e di relazione. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Manciano in collaborazione con la biblioteca comunale “Antonio Morvidi”, si inserisce all’interno delle attività culturali volte a valorizzare la lettura, la produzione letteraria contemporanea e il ruolo dei luoghi della cultura come spazi di incontro e condivisione per la comunità.

«La presentazione di questo libro – dichiara il consigliere comunale con delega alla cultura Matteo Bartolini rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i cittadini alla letteratura e al dialogo culturale, offrendo uno spazio di ascolto e riflessione. Eventi come questo rafforzano il legame tra la comunità e i luoghi della cultura, contribuendo a rendere Manciano un territorio vivo, attento e aperto alle diverse forme di espressione artistica».

