Passeggiata letteraria alla scoperta della Diaccia Botrona: come partecipare

L'iniziativa è in programma sabato 24 gennaio

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 24 gennaio è in programma una passeggiata letteraria nella Diaccia Botrona.

Un cammino tra natura e parole, seguendo le tracce degli scrittori che hanno raccontato e vissuto questo territorio. Un’esperienza lenta e coinvolgente che unisce paesaggio, cultura e immaginazione.

Il ritrovo per i partecipanti è alle 10.00, la durata della passeggiata è di 2 ore, il luogo di appuntamento è la Casa Rossa, a Castiglione della Pescaia.

I posti sono limitati. È necessario prenotare per tempo la partecipazione a info@leorme.com o ai numeri 0564.416276 (dal lunedì al venerdì, al mattino) e 346.6524411.

Le escursioni libere d’autunno e inverno nella Diaccia Botrona sono programmate e organizzate nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea.

