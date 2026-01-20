L’opposizione: “Il Comune abbatte 26 alberi, spieghi il motivo ai cittadini”

Castel del Piano (Grosseto). “Il dibattito pubblico emerso in questi giorni in merito al previsto abbattimento di 26 alberi sul territorio comunale, avviato dopo la comunicazione dell’amministrazione del 16 gennaio, testimonia la forte attenzione dei cittadini verso temi che riguardano l’ambiente, il patrimonio arboreo e la qualità della vita urbana. Proprio alla luce di questo interesse diffuso, e nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, presenteremo un’interrogazione consiliare finalizzata a consentire ai cittadini una piena conoscenza delle motivazioni che hanno condotto a tale decisione, attraverso la pubblicazione degli atti e delle valutazioni tecnico-scientifiche che la sorreggono”.

A dichiararlo sono Sabrina Rosati e Tommaso Tassi, del gruppo consiliare “Michele Bartalini sindaco” nel Consiglio comunale di Castel del Piano.

“L’interrogazione chiede in modo puntuale di conoscere eventuali patologie riscontrate sugli alberi interessati, le perizie e le relazioni tecniche acquisite, i soggetti che le hanno redatte, nonché i criteri utilizzati per l’individuazione delle nuove essenze arboree da mettere a dimora – continua la nota –. Viene inoltre domandato se, in attesa della completa accessibilità di tale documentazione, l’amministrazione ritenga opportuno valutare una sospensione temporanea dell’intervento, a tutela dell’informazione e del rapporto di fiducia con la cittadinanza. L’iniziativa si colloca in un’ottica pienamente istituzionale e collaborativa. L’obiettivo non è mettere in discussione le prerogative dell’amministrazione, ma contribuire a rafforzare la qualità delle decisioni pubbliche attraverso la massima trasparenza e la condivisione degli elementi conoscitivi su cui esse si fondano”.

“Rendere accessibili le valutazioni tecnico-scientifiche – affermano i rappresentanti del gruppo consiliare di minoranza ‘Michele Bartalini sindaco’ – significa favorire un confronto pubblico sereno, informato e costruttivo, nel quale cittadini e istituzioni possano dialogare sulla base di dati chiari e verificabili. La trasparenza, soprattutto quando si interviene su beni comuni di rilevanza ambientale, resta uno degli strumenti più solidi di buona amministrazione”.