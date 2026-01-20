Home Costa d'argentoEdilizia pubblica: anche per il 2026 il Comune destina la quota massima all’emergenza abitativa
Edilizia pubblica: anche per il 2026 il Comune destina la quota massima all’emergenza abitativa

Magi: "Confermiamo la nostra attenzione per le famiglie in difficoltà"

di Redazione
di Redazione

Orbetello (Grosseto). «Il Comune di Orbetello destina, per il secondo anno consecutivo, il 40% degli alloggi dell’edilizia pubblica all’emergenza abitativa»: a farlo sapere è l’assessore Silvia Magi.

«In Giunta – specifica Magi – abbiamo approvato la nuova delibera che programma le assegnazioni del 2026, riservando un’aliquota pari al 40% per specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, destinando 1/3 di quanto riservato all’utilizzo autorizzato alla graduatoria “sfratti” e i rimanenti 2/3 alla graduatoria “emergenza abitativa”. Come amministrazione abbiamo ritenuto, quindi, di confermare il trend degli ultimi due anni che, in linea con  la vigente legge regionale, destina il massimo consentito all’emergenza abitativa. Abbiamo scelto, perciò, di tenere particolarmente alta l’attenzione sulle famiglie in difficoltà e sulle situazioni di particolare disagio sociale»

«Il 50% degli alloggi che si renderanno disponibili nel 2026 – prosegue Magi – saranno destinati alle assegnazioni alla graduatoria del bando generale e il restante 10% alla graduatoria di mobilità, visto il bisogno abitativo che si riscontra nel territorio e che si concretizza nell’alto numero di nuclei familiari presenti nella graduatoria ordinaria e la conseguente necessità di dare priorità a chi è senza alloggio»

«Da parte nostra – sottolinea l’assessore in conclusione – ringraziamo anche l’Epg, con cui abbiamo un dialogo sempre proficuo che ha portato, in tempi recenti, a un miglioramento delle risposte rispetto alle esigenze del territorio».

