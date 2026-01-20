“La divina di Francia”: nuovo appuntamento con “Cinema d’autore”

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, giovedì 22 gennaio, alle 19, al Cinema Astra di Follonica, sarà proiettato il film “La divina di Francia”, per la regia di Guillaume Nicloux, con Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Amira Casar, Pauline Etienne, Mathilde Ollivier.
Il film
Un ritratto di Sarah Bernhardt, grande attrice di teatro della Belle Époque, attraverso due momenti chiave: la celebrazione della sua gloria e l’amputazione della gamba, che rivela la sua forza nel trasformare il dolore in leggenda.
Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure è possibile seguire il gruppo Facebook