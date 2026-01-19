Home AmiataLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma giovedì 22 gennaio

Arcidosso (Grosseto). Giovedì 22 gennaio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro ad Arcidosso per un intervento di distrettualizzazione sulla rete idrica in località Giunco.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 9 alle 15 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Giunco di sopra, Giunco di sotto, Case Panardi, Fontanelle, la Foresta, Serra, via Belvedere, via Panoramica, via Brodolini, via Torricella, via San Filippo, via Amiata, via delle Orchidee, via delle Mimose, via delle Ginestre. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 15.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

