Infermieri: crescono gli iscritti all’albo e aumenta il numero delle persone tra i 31 e 35 anni

Grechi: "Dato che dimostra l'interesse per la nostra professione"

Grosseto. Crescono gli iscritti alla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) e, soprattutto, aumentano i giovani sotto i 35 anni.

È quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio servizi informativi e dall’Ufficio stampa e comunicazione della Federazione, sulla base dell’albo unico nazionale, che fotografano la situazione al 31 dicembre dello scorso anno e restituiscono un quadro significativo dell'”andamento” della professione infermieristica in Italia.

Negli ultimi sei mesi del 2025, il saldo tra nuovi iscritti e cancellazioni è stato positivo: la professione ha registrato una crescita di 139 unità, portando il numero complessivo degli infermieri iscritti in Italia a 461.452.

A livello nazionale, la fascia di età 31-35 anni continua a crescere fino a rappresentare il 10% del totale degli iscritti, superando quella dei 36-40 anni (9,5%). Seguono le fasce 41-45 anni (7,5%) e 46-50 anni (7%). Un trend che si riflette anche sul territorio grossetano, dove la classe 31-35 anni raggiunge l’8% del totale degli iscritti, pur con un ritmo di crescita più contenuto rispetto alla media nazionale.

“Un dato – commenta Luca Grechi, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto – che dimostra come la professione sia in grado di attrarre e suscitare l’interesse delle nuove generazioni e che ci fa ben sperare per il futuro”.

I dati

In provincia di Grosseto, dove gli infermieri iscritti sono 1735, la fascia più rappresentata resta quella tra i 56 e i 60 anni, che conta 325 professionisti e copre il 19% del totale, contro i 143 iscritti tra i 31 e i 35 anni. “Un’altra fascia numericamente rilevante è quella tra i 61 e i 65 anni – continua Grechi –, composta da 234 persone: un dato che deve far riflettere, perché nei prossimi anni il territorio dovrà fare i conti con un’importante ondata di pensionamenti e con la necessità di attivare politiche di reclutamento di nuovo personale”.

Nel dettaglio, tra gli iscritti all’Opi  diGrosseto il 7% appartiene alla fascia 36-40 anni, il 9% a quella 41-45 e il 6,5% alla classe 46-50 anni.

“A livello nazionale – osserva Nicola Draoli, vicepresidente di Opi Grosseto e consigliere nazionale di Fnopi – la crescita di 7 punti percentuali, con oltre 3mila nuovi ingressi nella fascia 36-40 anni, segnala un rinnovato interesse per la professione e una piena maturità professionale”.

“Resta però evidente – aggiunge – il progressivo invecchiamento della categoria, come dimostra l’aumento del 9,8% degli iscritti tra i 61 e i 65 anni e del 14,8% nella fascia over 66″.

La curva demografica degli iscritti all’albo Fnopi conferma, infatti, la prevalenza dei nati negli anni ’70, appartenenti alla cosiddetta Generazione X. I 55enni superano per numero di iscritti anche i Baby boomers, nati negli anni ’60. Dopo un brusco calo con la Generazione Y, quella dei nati negli anni ’80, la tendenza torna a salire con i 35enni della Generazione Z, nati negli anni ’90, che registrano numeri di iscritti consistenti e superano nettamente la generazione dei 45enni.

“Questi dati – conclude Grechi indicano chiaramente la strada da percorrere: continuare a parlare della nostra professione, raccontandone le molteplici aree di intervento, gli sbocchi e le possibilità di specializzazione, soprattutto ai più giovani, che possono trovare nella professione infermieristica una crescita personale e uno sviluppo di carriera soddisfacente e stimolante”.

