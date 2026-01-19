“L’interazione tra la corrente a getto e l’astronomia”: conferenza all’osservatorio astronomico

Grosseto. Venerdì 23 gennaio l’osservatorio astronomico e meteorologico di Roselle aprirà al pubblico alle 21:30, l’argomento di questo appuntamento vedrà protagonista la geofisica con una conferenza dal titolo “L’interazione tra la corrente a getto e l’astronomia, causa della nuova fase fredda e dei cambiamenti climatici naturali”.

Nell’immaginario collettivo, e ogni tanto anche in quello accademico, si dimentica che il pianeta Terra sia un corpo celeste come tutti gli altri, di conseguenza sottoposto anch’esso ai fenomeni astronomici ed astrofisici.

Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della Grande nebulosa di Orione, del pianeta Giove e di altri oggetti.

Il relatore sarà Roberto Madrigali, formatosi in Meteorologia alll’Aeronautica Militare, autore di una ricerca innovativa dal titolo “Dinamica dell’atmosfera ed interazione con le forze mareali lunari”, pubblicata dall’Università la Sapienza di Roma. Ha pubblicato un libro divulgativo con aggiornamento, dal titolo “Il Futuro della Terra è scritto nella Luna”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail amsa.grosseto@gmail.com.