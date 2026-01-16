“Impariamo a mangiare sano!”: un incontro per promuovere le corrette abitudini alimentari

Follonica (Grosseto). Promuovere corrette abitudini alimentari fin dall’infanzia è uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute delle future generazioni.

Con questo obiettivo nasce l’incontro divulgativo “Impariamo a mangiare sano! La piramide alimentare e la merenda sana”, in programma martedì 20 gennaio alle 17, nella sala Tirreno di Follonica.

L”incontro

L’evento, promosso dall’Azienda farmaceutica municipalizzata e patrocinato dal Comune di Follonica, è rivolto all’intera cittadinanza, con particolare attenzione alle famiglie, ai genitori e ai docenti di bambini e ragazzi, chiamati quotidianamente a svolgere un ruolo fondamentale nell’educazione alimentare.

Durante l’incontro, il nutrizionista Gabriele Stefanelli guiderà i partecipanti in un percorso di approfondimento sui principi della piramide alimentare e sull’importanza di una merenda sana ed equilibrata, offrendo indicazioni pratiche per favorire una nutrizione adeguata in infanzia e adolescenza.

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per compiere scelte alimentari consapevoli, prevenendo fin da subito l’insorgenza di cattive abitudini e problematiche legate alla salute.

«Le farmacie comunali non sono solo luoghi di dispensazione del farmaco, ma veri e propri presìdi di salute sul territorio – sottolinea Marika Saracco, presidente dell’Azienda farmaceutica municipalizzata di Follonica –. Attraverso iniziative come questa vogliamo supportare famiglie, genitori e insegnanti nel diffondere una corretta educazione alimentare, fondamentale per il benessere dei bambini e dei ragazzi e per una prevenzione efficace fin dalla giovane età».

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentata un’importante iniziativa di prevenzione: sarà infatti proposta una giornata dedicata a uno screening gratuito che si svolgerà alla farmacia comunale, a conferma dell’impegno costante dell’Azienda farmaceutica municipalizzata nella promozione della salute pubblica.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa di informazione, confronto e sensibilizzazione sui temi della salute, rafforzando il legame tra istituzioni, professionisti della salute e cittadini.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.