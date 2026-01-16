“Indipendenza e Autonomia InAut”: il bando per favorire l’autonomia di persone con disabilità

Grosseto. Le Zone distretto/Società della Salute delle province di Arezzo, Grosseto e Siena hanno emesso un avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2022-2024 denominato “Indipendenza e autonomia – InAut”. La scadenza di presentazione delle domande è fissata al 13 febbraio 2026.

I progetti “Indipendenza e Autonomia – InAut” sono finanziati con fondi ministeriali e rientrano nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani”.

Il bando

Il bando “Indipendenza e Autonomia InAut” 2026, dedicato a persone con disabilità, ha l’obiettivo di sostenere l’attivazione di progetti integrati, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia, oltre a favorire la crescita della persona e il miglioramento dell’autodeterminazione finalizzata a specifici percorsi di studio, di formazione e di inserimento lavorativo, nonché per le funzioni genitoriali e della vita domestica e di relazione. Possono essere finanziati i progetti idonei fino ad esaurimento delle risorse.

Il progetto presentato deve avere una durata che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi e per ciascun progetto è previsto un contributo massimo mensile di 1.800 euro. La data di avvio è concordata e sottoscritta con l’Unità di valutazione multidisciplinare disabilità (Uvmd).

La partecipazione al progetto è riservata alle persone con disabilità, capaci di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà e il possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 18 anni e condizione di disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

b) certificazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92 o riconoscimento di un’invalidità rilasciata da una commissione medico legale, non inferiore al 100%;

c) residenza sul territorio di riferimento alla propria Zona distretto.

Possono presentare domanda anche le persone con disabilità utilmente collocate in lista di attesa per il finanziamento dei progetti regionali di vita indipendente; nel caso in cui dovessero risultare beneficiarie del finanziamento concesso con il presente intervento, le stesse non perdono il diritto alla posizione maturata in graduatoria di vita indipendente regionale, fatta salva, in caso di scorrimento della stessa, la possibilità di optare per l’uno o l’altro contributo, poiché i due finanziamenti non sono compatibili.

