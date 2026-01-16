Furti in appartamento: i Carabinieri arrestano cinque persone, recuperata refurtiva per 20mila euro

Follonica (Grosseto). Nella tarda serata di lunedì scorso, i Carabinieri della Stazione di Follonica, supportati dai colleghi di Montieri e Gavorrano, hanno arrestato in flagranza di reato 5 giovani per furto in abitazione.

Le indagini

Alle 19 di lunedì scorso, la centrale operativa Carabinieri di Follonica ha ricevuto la segnalazione di un furto in appartamento, avvenuto poco prima in un quartiere della città del Golfo. Era stato il proprietario di casa che, rientrato in abitazione, si era reso conto di aver subito un furto.

I Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, si sono dati da fare per raccogliere quanti più elementi possibile nel tentativo di giungere a una veloce individuazione: fondamentali sono stati degli elementi descrittivi dati da alcune persone sentite nell’immediatezza dei fatti, le quali, in particolare, hanno fornito indicazioni sulla vettura presumibilmente utilizzata dai malviventi, descritti come un gruppo nutrito. La macchina, inoltre, era stata vista allontanarsi velocemente dalla zona, in un orario compatibile con l’avvenuto furto.

In brevissimo tempo e mettendo insieme diversi elementi, raccolti con grande celerità, i Carabinieri sono arrivati a isolare uno specifico modello e colore di una vettura, corrispondente in tutto alle sommarie descrizioni fornite dai testimoni.

Subito dopo e con il supporto di altre pattuglie, i militari si sono messi alla ricerca di questa auto, poco dopo intercettata e bloccata: all’interno c’erano ben cinque persone. Dentro la macchina i militari hanno rinvenuto numerosi oggetti in oro, bracciali e anelli, orologi e dispositivi elettronici per un valore di circa 7mila euro, riscontrando che gli oggetti provenivano dal furto in abitazione commesso poco prima.

Inoltre, nell’auto sono stati trovati arnesi da scasso e ulteriori tre borse da donna, di note marche di moda, rubate verosimilmente in altri furti.

Da ulteriori successivi approfondimenti sul gruppo a bordo della vettura, dopo che questi erano stati condotti in caserma, è emerso l’indirizzo di una struttura ricettiva non distante da Follonica, dove i fermati risultavano aver alloggiato. È stata così estesa la perquisizione anche alle camere da loro utilizzate, dove sono stati trovati orologi, occhiali da sole e oltre 90 capi di abbigliamento di noti brand commerciali d’alta gamma, ancora muniti di cartellino e relativo prezzo; il tutto per un valore di circa 20mila euro.

Gli arresti

I 5 arrestati, 2 dei quali erano già gravati da precedenti specifici di polizia per furti aggravati commessi nell’ultimo anno nelle principali città metropolitane d’Italia, sono stati rinchiuse nei carceri di Grosseto e Pisa.

Una sesta persona è stata denunciata per ricettazione poiché trovata nel medesimo B&B con altri oggetti provento di reato.

“L’operazione descritta rappresenta una incisiva risposta dell’Arma e delle istituzioni finalizzata al contrasto di un fenomeno criminoso che colpisce trasversalmente i cittadini violando, oltre al danno economico, l’intimità del proprio ambiente familiare – si legge in una nota dei Carabinieri –. Gli arrestati sono da considerarsi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile”.