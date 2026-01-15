Sfilata, Messa e benedizione degli animali: Massa Marittima festeggia Sant’Antonio abate

Massa Marittima (Grosseto). Massa Marittima si prepara a celebrare domenica 18 gennaio, la tradizionale festa di Sant’Antonio abate, con la benedizione degli animali, accompagnati dai loro proprietari.
L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Massa Marittima in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Massa Marittima-Piombino.
Il programma
Il programma prevede alle 9 il raduno dei partecipanti a cavallo nel piazzale di Ghirlanda e alle 9.30 la partenza per la passeggiata nei boschi di Ghirlanda e Rigalloro.
Il ritrovo per tutti gli altri proprietari di animali domestici è a Massa Marittima, nel piazzale della piscina alle 11 .15 con un piccolo ristoro. Da lì, prende avvio la sfilata di tutti gli animali per le vie del centro storico fino a raggiungere piazza Socci, dove si terrà la benedizione. La santa Messa è prevista nella chiesa di Sant’Agostino.
Per il pranzo finale, alla trattoria da Sbrana, la prenotazione deve avvenire entro il 16 gennaio.
Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Massa Marittima, cell. 366.5330919