Sfilata, Messa e benedizione degli animali: Massa Marittima festeggia Sant’Antonio abate

Domenica 18 gennaio, con ritrovo finale in piazza Socci

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). Massa Marittima si prepara a celebrare domenica 18 gennaio, la tradizionale festa di Sant’Antonio abate, con la benedizione degli animali, accompagnati dai loro proprietari.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Massa Marittima in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Massa Marittima-Piombino.

Il programma

Il programma prevede alle 9 il raduno dei partecipanti a cavallo nel piazzale di Ghirlanda e alle 9.30 la partenza per la passeggiata nei boschi di Ghirlanda e Rigalloro.

Il ritrovo per tutti gli altri proprietari di animali domestici è a Massa Marittima, nel piazzale della piscina alle 11 .15 con un piccolo ristoro. Da lì, prende avvio la sfilata di tutti gli animali per le vie del centro storico fino a raggiungere piazza Socci, dove si terrà la benedizione. La santa Messa è prevista nella chiesa di Sant’Agostino.

Per il pranzo finale, alla trattoria da Sbrana, la prenotazione deve avvenire entro il 16 gennaio.

Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Massa Marittima, cell. 366.5330919

