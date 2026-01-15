“La Costituzione: spiegata male, capita bene”, spettacolo gratuito al Teatro degli Industri

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto informa che giovedì 22 gennaio, alle 21, al Teatro degli Industri, si terrà lo spettacolo “La Costituzione: spiegata male, capita bene”, con ingresso gratuito.
Un’iniziativa che si inserisce tra le attività culturali e di divulgazione civica sostenute dal Comune di Grosseto, con l’obbiettivo di avvicinare il pubblico ai principi fondamentali della Costituzione italiana attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.
“Raccontare la Costituzione in modo semplice ed accessibile – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è un dovere delle istituzioni. Con questo spettacolo vogliamo offrire ai cittadini, soprattutto ai più giovani, un’occasione di riflessione e partecipazione, per avvicinarsi ai principi costituzionali, aprendo il Teatro degli Industri ad un evento gratuito di grande valore culturale”.