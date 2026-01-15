Home Cultura & Spettacoli“La Costituzione: spiegata male, capita bene”, spettacolo gratuito al Teatro degli Industri
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“La Costituzione: spiegata male, capita bene”, spettacolo gratuito al Teatro degli Industri

L'iniziativa è in programma giovedì 22 gennaio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 19 views

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto informa che giovedì 22 gennaio, alle 21, al Teatro degli Industri, si terrà lo spettacolo “La Costituzione: spiegata male, capita bene”, con ingresso gratuito.

Un’iniziativa che si inserisce tra le attività culturali e di divulgazione civica sostenute dal Comune di Grosseto, con l’obbiettivo di avvicinare il pubblico ai principi fondamentali della Costituzione italiana attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.

“Raccontare la Costituzione in modo semplice ed accessibile – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è un dovere delle istituzioni. Con questo spettacolo vogliamo offrire ai cittadini, soprattutto ai più giovani, un’occasione di riflessione e partecipazione, per avvicinarsi ai principi costituzionali, aprendo il Teatro degli Industri ad un evento gratuito di grande valore culturale”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

False e-mail utilizzano il nome del Ministero della...

Codice Rosa: Vittoria Doretti riconfermata responsabile regionale del...

“Arte in Festa – Dove la passione si...

Liste di attesa, la Regione: “In Toscana già...

Cinigiano Blues Festival: Fatimah Provillon in concerto

“Libera di scegliere”: Elena Improta presenta il suo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: