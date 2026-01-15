Home FollonicaAl via le iscrizioni al nido d’infanzia comunale: come presentare domanda
Al via le iscrizioni al nido d’infanzia comunale: come presentare domanda

di Redazione
Follonica (Grosseto). Dal 2 febbraio al 2 marzo 2026 sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale “Le Mimose”, in via De Gasperi a Follonica, per i bambini che al 31 dicembre 2026 siano in età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Il nido può accogliere un massimo di 60 bambini.

Sono previste due giornate nelle quali sarà possibile, per i genitori, visionare il nido d’infanzia e parlare con le educatrici: sabato 17 gennaio, dalle 9.30 alle 10.30, e martedì 20 gennaio, dalle 16.30 alle 17.30.

Possono accedere, di diritto, al servizio del nido “Le Mimose” i seguenti bambini:

  • beneficiari della Legge 104/92;
  • appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio sanitario, economico e sociale attestato dai servizi sociali territoriali;
  • che hanno frequentato il nido d’infanzia “Le Mimose” durante l’anno educativo 2024/25, per i quali deve comunque essere inoltrata la domanda di conferma alla frequenza. La residenza nel Comune di Follonica costituisce elemento di priorità per accedere alla graduatoria di ammissione; esaurita tale priorità, potranno essere ammessi alla frequenza del servizio i bimbi non residenti.

Tutte le informazioni relative alla procedura di iscrizione sono disponibili al link: https://www.comune.follonica.gr.it/Servizi/Iscrizioni-Nido-d-infanzia-2026-27.

Le domande dovranno essere presentate on-line sul sito del Comune di Follonica mediante l’apposita procedura disponibile al link https://follonica.ecivis.it, previa autenticazione con Spid/Cie.

La scadenza è il 2 marzo 2026.

Il bando integrale è consultabile all’indirizzo: https://follonica.halleyweb.it/c053009/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=28593.

