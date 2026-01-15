Home Cultura & Spettacoli“Arte in Festa – Dove la passione si fa dono”: danza e ginnastica protagoniste al Teatro Moderno
“Arte in Festa – Dove la passione si fa dono”: danza e ginnastica protagoniste al Teatro Moderno

Lo spettacolo è in programma domenica 18 gennaio

Grosseto. Domenica 18 gennaio, alle 20.30, al Teatro Moderno di Grosseto si terrà la quinta edizione di “Arte in Festa – Dove la passione si fa dono” , una notte dedicata alla danza ed alla ginnastica.

Grazie a questa collaborazione, il Teatro Moderno aprirà le sue porte per accogliere artisti, cittadini ed appassionati, offrendo uno spazio dove talento, creatività e passione diventano un dono per tutta la città.

«Con questa concessione di patrocinio oneroso – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti vogliamo valorizzare il talento e la passione delle associazioni del nostro territorio. “Arte in Festa” è un’occasione per stare insieme e rendere il Teatro Moderno un luogo di emozione e condivisione per tutti».

