Incidente in città: escavatore cade da un furgone e finisce in mezzo alla strada

Grosseto. Nel primo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta in via Leopardi, all’altezza del ponte ferroviario, per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone adibito al trasporto di un escavatore.

Durante l’attraversamento del ponte, il mezzo ha perso il carico, facendo cadere l’escavatore sulla sede stradale. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso al recupero dell’escavatore e al suo riposizionamento in condizioni di sicurezza, al fine di eliminare ogni potenziale pericolo per la circolazione.

La viabilità è stata regolata dal personale della Polizia Municipale di Follonica durante le operazioni di recupero.

Non si registrano feriti.