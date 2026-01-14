Home AmbienteDiaccia Botrona, escursione gratuita in mountain bike: come partecipare
Diaccia Botrona, escursione gratuita in mountain bike: come partecipare

L'iniziativa è in programma domenica 18 gennaio

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Domenica 18 gennaio escursione gratuita in mountain bike della Diaccia Botrona.

L’escursione

Un itinerario ad anello che segue le rive dell’antico lago Prile, tra acqua, storia e natura. Un’esperienza dinamica che permette di vivere la Diaccia Botrona da una prospettiva diversa, tra silenzi e panorami aperti.

Il ritrovo è fissato alle 9.30, la durata dell’escursione è di 3/4 ore.

Luogo di appuntamento: Casa Rossa, a Castiglione della Pescaia

Attività non adatta a minori di 14 anni.

I posti sono limitati. È necessario prenotare per tempo la partecipazione a info@leorme.com o allo 0564.416276 (dal lunedì al venerdì, al mattino) o al numero 346.6524411.

Le iniziative sono escursioni libere d’autunno e inverno nella Diaccia Botrona, programmate e organizzate nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea.

